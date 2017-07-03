Анкара, 3 июля, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара будет строить собственные авианосцы, сообщает 3 июля Anadolu.

Авианосец

«Мы будем строить собственные авианосцы», — отметил Эрдоган, выступая на церемонии спуска на воду очередного корабля.

Президент Турции подчеркнул, что не потерпит попыток блокировать военные инициативы страны.

«Как страна мы стремимся к полной независимости в военной сфере к 2023 году, мы должны двигаться в этом направлении еще быстрее», — добавил Эрдоган.

«Мы гордимся нашей способностью строить военные корабли, особенно подводные лодки», — резюмировал президент, отметив, что Турция входит в десятку стран, способных разрабатывать военные суда.

Напомним, за последние годы Турция значительно милитаризировалась. В настоящее время Анкара осуществляет 14 проектов по строительству военного флота, еще 10 проектов будут приняты в ближайшие годы.