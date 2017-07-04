Всероссийский детский центр «Орлёнок», Краснодарский край, 4 июля, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Во Всероссийском детском центре «Орлёнок», расположившемся неподалеку от Туапсе, с 2 по 8 июля 2017 года проходит XXI Всероссийский фестиваль визуальных искусств. Более 3500 детей, приехавших на берег Черного моря, получили возможность поучаствовать в мастер-классах и творческих встречах с посещающими фестиваль известными артистами, заслуженными деятелями кино и телевидения. Вместе с членами жюри ребята в течение недели будут смотреть и оценивать новые российские детские и семейные кинофильмы, анимационные ленты, короткометражки и телевизионные работы воспитанников детских студий.

Цитата из к/ф «Спасти пушкина». реж Филипп Коршунов, Павел Мирзоев. 2017. Россия Дуэль

Цитата из к/ф «Время первых». реж Дмитрий Киселёв. 2017. Россия Первый космонавт

В основную программу «Кинематограф» вошло десять полнометражных игровых картин, самой известной из которых является зрелищный фильм Дмитрия Киселева «Время первых». Этот прошедший в широком прокате блокбастер строго говоря не адресован детям, но рекомендован Департаментом образования города Москвы для коллективного просмотра учащимися, совместного обсуждения и использования в воспитательной работе, и эту инициативу подхватили в других регионах. Серьезное драматическое произведение эмоционально изматывает зрителей, раз за разом нещадно эксплуатируя классический прием «спасение в последнюю минуту». Спокойнее, но, вместе с тем, скучнее драма Александра Галибина «Золотая рыбка» о тяжелой послевоенной жизни детей в Киргизии, куда они были эвакуированы из блокадного Ленинграда. Наивная вера мальчишек в сказку о золотой рыбке должна помочь ребятам пережить тяготы, но приводит к цепочке неприятных и волнительных приключений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Галибин сейчас работает над новой картиной для детей «Сестренка», события которой тоже происходят в послевоенной Киргизии. Вероятно, получится своеобразный диптих, хотя связывать героев будут только эпоха и место действия. Полноценную трилогию — трехсерийный фильм «Частное пионерское» — создали режиссер Александр Карпиловский и продюсер Владимир Есинов. В конкурсе фестиваля визуальных искусств «Орлёнок» представлена заключительная часть, повествующая о приключениях повзрослевших героев: семнадцатилетние ребята после завершения школьного обучения между вступительными экзаменами и беззаботными прогулками по Москве переживают опасные приключения и незаметно переступают порог во взрослую жизнь. Благодаря проекту зрители увидели становление молодых дарований: Анфисы Вистингаузен, Егора Клинаева и, ставшего уже настоящей кинозвездой, Семена Трескунова. На его счету роли в приключенческой комедии «Призрак», драме «На дне», трагикомедии «Хороший мальчик» и др., но свою первую большую и заметную роль он исполнил именно в «Частном пионерском».

Цитата из к/ф «Частное пионерское». реж Александр Карпиловский. 2013. Россия Пионеры

Непростая творческая задача стояла перед Константином Крюковым: в фильме «Спасти Пушкина» ему довелось сыграть нашего великого поэта, оказавшегося в современной Москве. Идея фильма просто захватывающая, чего не скажешь о несколько разочаровывающем результате, достигнутом режиссером Филиппом Коршуновым при участии Павла Мирзоева. Очаровательная история, порождающая множество абсурдных ситуаций, забавных шуток, трогательных эпизодов, время от времени превращается то в фарс, то в безвкусный затянутый детектив. Апогеем дурного вкуса становится эпизод современной словесной дуэли, в рамках которой Александр Сергеевич Пушкин читает богопротивный рэп. Остается надеется, что просмотр фильма пробудит в детях и подростках если не любовь к русской культуре, то хотя бы искренний интерес к творчеству великого поэта.

Цитата из к/ф «Байкальские каникулы». реж Анастасия Немчинова, Ольга Бутакова, Артем Бурлов. 2015. Россия Назад в прошлое

Отдельный интерес представляют фильмы, снятые без государственной финансовой поддержки. В чем-то они любительские и несовершенные, но в целом — захватывающие, динамичные, интересные и искренние. «Второе детство» — восьмой фильм основавшего свою кинокомпанию AURUM режиссера-самоучки Олега Захарова. Выпускник медицинской академии, преподаватель по второму образованию, обладатель черного пояса по каратэ-до работает тренером-преподавателем в спортивном клубе и с 2007 снимает фильмы. Уже не первая картина создана кинокомпанией AURUM в содружестве с детской киностудией «Краски».

Удивительно, но любительски снятые без огромных бюджетов силами независимых студий фильмы выглядят лучше некоторых лент, созданных профессионалами на огромные деньги. Приключенческая картина «Второе детство» снималась на море во время каникул. Главные роли в основном исполнили подростки, и сюжет был найден подходящий: при помощи древнего артефакта взрослые превратились в тинэйджеров. Похожим образом работают на студии Asia Films в Бурятии. Фильм «Байкальские каникулы» — о приключениях мальчика в спортивном лагере на Байкале. В «Орленке» будет показано продолжение истории — «Байкальские каникулы 2.0» режиссеров Анастасии Немчиновой, Ольги Бутаковой, Артема Бурлова. В съемках было задействовано более 200 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Желающих сняться в продолжении комедии оказалось чрезвычайно много: в кастингах в иркутских школах приняло участие более шести тысяч детей. Утвержденные на роли счастливчики прошли обучение в «Байкальской школе кино», где актерское мастерство им преподавали известные иркутские артисты.

Цитата из к/ф «Спасти пушкина». реж Филипп Коршунов, Павел Мирзоев. 2017. Россия Наше всё

Чаще всего именно каникулы становятся отправной точкой в приключенческих фильмах для детей. «Опасные каникулы» режиссера Ольги Беляевой и продюсера Станислава Говорухина — захватывающий детектив, действие которого разворачивается летом в Крыму. Украсили фильм своим участием выдающиеся актеры старой классической школы — Ирина Скобцева, Галина Польских, Сергей Никоненко. Фильм Максима Демченко «Ура! Каникулы!» погружает в атмосферу зимних праздников. Герой ленты — неуклюжий шестиклассник — борется за сердце старшеклассницы и попутно раскрывает преступление века во время семейного отдыха на горнолыжном курорте.

Особое место в конкурсе занял проект «Нити Шамбалы. Легенды великого Алтая» — 12-серийная сага по мотивам древних легенд. В фильме вместе с обычными новосибирскими школьниками снялись артисты драматического театра города Бийск и заслуженная артистка России Ольга Кабо. Участникам и гостям фестиваля покажут две истории: «Легенда о белом марале» и «Легенда о богатыре Сартакпае».

8 июля на закрытии фестиваля «Орлёнок» будут названы лучшие фильмы: их определят взрослые вместе с детьми. Членами жюри стали самые активные и творческие «орлята», прошедшие специальный отбор, а председателями — опытные профессионалы и признанные мастера: актёр, сценарист и театральный педагог Александр Кузнецов; актёр, сценарист, поэт Вадим Жук; художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская; телеведущая программ «Театр + TV», «Приют комедиантов», лауреат премии ТЭФИ Екатерина Уфимцева; продюсер, режиссёр и оператор Сергей Варновский; актёр театра и кино Дмитрий Шаракоис; художник, фотограф, лауреат премии В.А. Ватагина Тимофей Трефилов; генеральный директор благотворительного фонда Миколы Гнисюка Надежда Майданская.