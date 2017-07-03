Лондон, 3 июля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. «Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты заявил, что, когда придет к власти, заставит Россию больше уважать Америку, — вспоминают на страницах британской The Times ее корреспонденты Бен Хойл и Том Парфитт. — После победы на выборах он пообещал, что при нем Москва будет уважать США больше, чем это было при любом другом хозяине Белого Дома. Очень скоро весь мир узнает, были ли слова Трампа пустой бравадой или они действительно чего-то стоят — до саммита G20, где Путин и Трамп должны встретиться, осталось совсем немного времени».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

По мнению журналистов, «встреча для Белого Дома представляет проблему — Трампа постоянно «крутят» на причастность к связям с Кремлем и потому любая уступка, например, в санкциях, наложенных на Москву из-за Украины, противниками нынешнего хозяина Овального Кабинета будет воспринята, как капитуляция перед Москвой».

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Гербрет Макмастер, советник президента США по национальной безопасности заявил на днях, что Трамп надеется на достижение «более конструктивных отношений с Кремлем», но при этом «жестко ориентирован на то, чтобы противостоять дестабилизирующему влиянию России на мир».

«Путин — совсем непростой орешек и надо понимать, что результаты его встречи с Трампом во многом будут определяться тем, кто задаст тон разговору. Продавливать свое решение умеет каждый из этих двоих, но не каждого из них одинаково давит оппозиция», — считают авторы.