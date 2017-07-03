Минск, 3 июля, 2017, 14:05 — ИА Регнум. По его словам, вместо мирного пути, которым следует Белоруссия, США и Европа выбрали гонку вооружений и создание системы противоракетной обороны у границ республики, что ведет к нарастанию глобальной нестабильности.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Читайте также: Порошенко надеется, что Лукашенко не передумал «менять трактора на танки»

«Мы выступаем за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров. К сожалению, другие страны не пожелали последовать этому примеру», — сказал Лукашенко.

В таких условиях, подчеркнул президент республики, Белоруссия не будет сидеть, сложа руки.

«Наш ответ [глобальной нестабильности] — современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена», — заявил президент Белоруссии.

Читайте также: Лукашенко призвал «не жалеть средств» на парад в День независимости

Лукашенко отметил, что, помимо этого, республика развивает свой оборонно-промышленный комплекс, ракетостроение, а также продолжает сотрудничество с «братской Россией» и странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«У нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору», — добавил Лукашенко.

Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что НАТО «с нескрываемым оперативным рвением» размещают войска и технику у границ Белоруссии, в том числе боевые беспилотные летательные аппараты, тем самым наращивая нестабильность в регионе.