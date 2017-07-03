Севастополь, 3 июля, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Специалист из Ростовской области Наталья Яковлева назначена исполняющей обязанности начальника управления государственной регистрации права и кадастра («Севреестр»). Об этом на аппаратном совещании заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

До назначения Яковлева с 2014 года работала в структуре Севреестра, позднее была заместителем начальника. Прежний руководитель Марина Вишневская уволилась по собственному желанию.

Предполагается, что возможной причиной увольнения Вишневской стали ее действия по «замораживанию» оформления земельных участков, которые находятся на землях бывших военных городков Вооруженных сил Украины.

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Чуть раньше севастопольское управление госрегистрации и кадастра оказалось в центре коррупционного скандала — было возбуждено уголовное дело о вымогательстве взятке в виде трех квартир сотрудниками Севреестра в обмен на оформление земли одного из городских жилищных кооперативов.

Об этом подробнее: СКР возбудил дело против севастопольских чиновников за взятку квартирами

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Дмитрий Овсянников остановил юридический процесс принятия скандального Генерального плана Севастополя из-за того, что жители не оформили свои земельные участки, также требуется исправление ошибок и согласование спорных вопросов с Минобороны и Минкультуры.

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Однако, по информации осведомленных источников, речь идет о «зачистке» кадров, назначенных прежним губернатором Севастополя Сергеем Меняйло.

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