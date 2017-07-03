Вильнюс, 3 июля, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте приняла участие в ежегодной встрече послов страны, на которой подчеркнула главные задачи для литовских дипломатов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 июля, в канцелярии главы Литвы.

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Президент подчеркнула, что единая и твердая международная позиция — «важный инструмент в борьбе со строительством небезопасной Белорусской АЭС». Поэтому долг каждого литовского дипломата — «гарантировать, чтобы об угрозе этой АЭС знали все ответственные иностранные должностные лица и партнеры Литвы».

По словам главы страны, приоритетом литовской дипломатии остается и защита граждан страны во время процесса Brexit. Необходимо подготовиться и к приближающимся переговорам по поводу новой долгосрочной финансовой перспективы ЕС, в которой важно гарантировать финансирование проектов стратегического значения.

Президент также подчеркнула, что дипломатические представительства страны за границей должны оказывать не только формальные консульские услуги, но и укреплять связь граждан Литвы с родиной.