Москва, 3 июля, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил в интервью Associated Press, что готов положить конец слухам о якобы связях его компании с Кремлем и предоставить правительству США исходный код разрабатываемых компанией программ.

Michael Movchin Лаборатория Касперского

По его словам, он готов сделать это, если властям Соединенных Штатов это необходимо.

«Я готов сделать все, чтобы доказать, что мы не действуем злонамеренно», — сказал Касперский, добавив, что готов даже выступить в Конгрессе США.

Также он заявил о том, что недавно агенты ФБР беседовали, по меньшей мере, с 12 сотрудниками компании. О темах разговора ему ничего неизвестно, сказал Касперский.

Глава компании признался, что ранее «представители властей» намекали ему на возможное сотрудничество в части взлома компьютерных сетей, однако это были не российские власти. Подобные попытки Касперский сразу пресек.

Ранее Вашингтон неоднократно обвинял «Лабораторию Касперского» в том, что компания связана с российскими спецслужбами.

Напомним, никаких доказательств этому предъявлено не было, а продукция компании продолжает пользоваться большим спросом в США.