Москва, 3 июля, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В случае принятия и включения решения о создании боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» и 100-тонной тяжелой баллистической ракеты в госпрограмму вооружений на 2018−2025 годы, промышленность готова к его осуществлению, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

George Shuklin Боевой железнодорожный ракетный комплекс

На вопрос о том, на какой стадии создания находятся БЖРК «Баргузин» и 100-тонная тяжелая баллистическая ракета, Рогозин ответил РИА Новости, что промышленность находится «на уровне абсолютной готовности».

Напомним, согласно новому договору СНВ-3, создание таких ракетных комплексов не запрещено. В 2005 году в связи с положениями договора СНВ-2 был снят с вооружения советский БЖРК с ракетой «Молодец».

Ожидается, что БЖРК «Баргузин» будет разработан до 2018 года и будет значительно превосходить своего предшественника по точности, дальности полета ракет и другим техническим характеристикам.

«Баргузин» будет значительно легче своего советского предшественника БЖРК «Молодец», что значительно улучшит его маскировку. При этом меньшее количество боеголовок на новых БЖРК будет сполна компенсироваться их точностью относительно предшественников.

Сроки создания БЖРК «Баргузин» будут определены в государственной программе вооружений на 2018−2025 годы, заявил ранее начальник Главного штаба РВСН в 1994—1996 годах генерал-полковник Виктор Есин.