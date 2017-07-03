Москва, 3 июля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. 68,6% выпускников и учащихся российских школ считают, что единый экзамен (ЕГЭ) как выпускной в школе и вступительный в вуз удобнее, чем прежняя система, когда выпускные и вступительные экзамены были разделены. Таковы результаты опроса, проведенного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сообщили в Рособрнадзоре.

Kremin.ru ЕГЭ

Для 83,4% участников опроса удобно, что результаты ЕГЭ действительны четыре года, не имеет значения этот факт для 16,6% ответивших.

67% проголосовавших отметили, что наличие резервных дней для сдачи ЕГЭ дает возможность выпускникам и их родителям не переживать, если возникнут непредвиденные обстоятельства, которые помешают сдавать экзамены в основные дни.

78,5% респондентов считают, что к ЕГЭ удобнее готовиться благодаря заранее установленным требованиям и открытому банку заданий, а для 21,5% комфортнее экзамен, проводимый в произвольной форме.

Большинство участников опроса (62%) считают более удобной письменную форму экзаменов, остальным (38%) удобнее сдавать экзамен в форме беседы с преподавателем.

По некоторым вопросам мнения опрошенных разделились. 51,8% хотели бы поступать в вуз только по результатам ЕГЭ, а 48,2% считают необходимым дополнительный профильный экзамен в вузе.

Полагают, что ЕГЭ выравнивает шансы на поступление в вуз для выпускников из крупных городов и из регионов 52,5% участников опроса, а 47,5% ответили, что значение имеет не форма экзамена, а мотивация и желание поступить в выбранный вуз.

Опрос проходил с 9 по 25 июня, 2017 года. Участие в опросе приняли около 7,5 тысячи посетителей официального портала ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ в 2017 году проходил с 23 марта по 14 апреля. По данным Рособрнадзора, сбоев и серьезных нарушений в досрочный период сдачи ЕГЭ не было выявлено. Основной период проходил с 29 мая по 19 июня. Затем начались резервные дни сдачи ЕГЭ, которые завершились 1 июля.

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