Вашингтон, 3 июля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Ученые из Американского колледжа кардиологии пришли к выводу, что долгий дневной сон вреден для здоровья. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Анри Руссо. Сон

Американские исследователи считают, что человек может потратить на дневной сон без вреда здоровью около 40 минут. Более длительный отдых может привести к нарушению в работе пищеварительной системы и повышению артериального давления.

Ученые провели ряд исследований, в которых приняли участие более 30 тысяч человек из стран Европы и Азии. При этом результаты никак не зависели от географии.

По данным ученых, в группе риска находятся люди, которые имеют возможность поспать днем не менее полутора часов. У этих людей вероятность хронических заболеваний возрастает на 50%.

Напомним, повышенным артериальным давлением страдают миллионы людей во всем мире. Оно может провоцировать сердечные приступы, инсульты и другие заболевания. Несмотря на существование множества лекарств, снижающих давление, каждый пятый гипертоник не чувствует облегчения после их употребления.