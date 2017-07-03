Санкт-Петербург, 3 июля, 2017, 10:57 — ИА Регнум. В Петербурге в полдень 3 июля стартует «Балтийская яхтенная неделя». В рамках этого летнего фестиваля состоится парад яхт и водно-свето-музыкальное шоу в акватории Невы. В город придет 50-метровый парусный бриг Roald Amundsen, на который будет открыт свободный доступ горожан и гостей Петербурга. Во все дни фестиваля будут организованы бесплатные катания на парусных яхтах.

VollwertBIT Корабль Roald Amundsen

Организаторами мероприятия, которое пройдет с 3 по 9 июля, стал комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с Санкт-Петербургским парусным союзом. «Балтийская яхтенная неделя» пройдет в рамках Санкт-Петербургской Морской Ассамблеи. Яхтенная неделя должна привлечь внимание к парусному спорту и развитию морского туризма в регионе.

Церемония официального открытия недели состоится 3 июля на Адмиралтейской набережной в 12:00. Там же будет организована уличная фотовыставка «Петербург — парусная столица России».

«Балтийская яхтенная неделя» имеет не только зрелищно-развлекательную, но и образовательную составляющую. В ее рамках ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» представит программу «Балтийский круиз» об особенностях Балтийского моря и его обитателях. 4 июля вход на это мероприятие свободный. С 5 по 9 июля в музейном комплексе «Вселенная воды» с 15:00 будет представлена программа «Бережем и помогаем, вместе Балтику спасаем!», посвященная вопросам улучшения качества воды природных акваторий и спасению морских млекопитающих.

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Ключевым днем Яхтенной недели станет 6 июля, когда в Петербург зайдет 50-метровый немецкий парусный бриг Roald Amundsen. Он будет открыт для свободного посещения 7, 8 и 9 июля на набережной Лейтенанта Шмидта с 11:00 до 18:00.

В рамках фестиваля 7 июля состоится Международная конференция, посвященная развитию яхтенного туризма в Петербурге.

Наиболее яркие события «Балтийской яхтенной недели» пройдут 8 и 9 июля на акватории Невы между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами. 8 июля в полдень здесь начнется парусная регата, а с 19:00 до 20:00 зрители увидят большой парад более 40 парусных яхт разных классов и типов. В тот же день на реке Мойке в 14:00 состоится Речной карнавал.

9 июля зрители увидят показательные выступления по кайтсерфингу ведущих российских спортсменов. В 17:00 на Дворцовой площади начнется праздничный концерт. В 22:00 на стрелке Васильевского острова пройдет гала-концерт с участием известного скрипача Эдвина Мартона.

В тот же день «Балтийская яхтенная неделя» завершится на акватории Невы водно-световым шоу «Вальс парусов», под музыкальное сопровождение, с 22:00 до 22:30. В 22:15 петербуржцы и горожане увидят праздничный фейерверк с борта судна.

Всего в рамках Санкт-Петербургской Морской Ассамблеи будут проходить 70 больших и малых событий, связанных с продвижением бренда «морской столицы».

Президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев отметил, что Петербург по количеству мероприятий парусного спорта входит в мировую десятку, а «Балтийская яхтенная неделя» поможет развивать парусный спорт и привить морскую культуру петербуржцам.