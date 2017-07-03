Москва, 3 июля, 2017, 10:47 — ИА Регнум. В турецком город Анталья в январе-июне 2017 года побывали 2,8 млн иностранных туристов, из которых 1,1 млн человек были гражданами РФ. Такие данные представила администрации Антальи, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Mbilgen Анталья

По сравнению с тем же периодом 2016 года общий въездной трафик в Анталью вырос на 45%, однако отставание от более успешного 2015 года пока составляет 12%.

По сравнению с первыми 6 месяцами 2016 года (25 тысяч человек), когда массовый российский туризм в Турцию был приостановлен, турпоток из РФ на этот курорт вырос в 44 раза. По сравнению с первыми 6 месяцами 2015 года россиян стало больше на 21% (в январе-июне 2015 года — 868 тысяч человек).

Рекордным для российского рынка стал июнь текущего года: 584 тысяч туристов, что на 24,2% превысило показатели 2015 года (470 тыс. человек) и более чем в 76 раз — показатели июня 2016 года (7, 6 тыс. человек).

Каждый второй турист в июне в Анталье был из России: курорт в общей сложности в первый месяц лета посетили 1,2 млн иностранных туристов.

Несмотря на возвращение российских отдыхающих, из-за падения европейского рынка в июне Анталья не добрала по сравнению с более показательным 2015 годом 14% иностранного турпотока.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция рассчитывает принять в 2017 году 4,5 млн российских туристов. По словам председателя Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакана Дюран, количество приезжающих туристов из России, Европы, Украины намного выше уровня 2016 года.

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