Магас, 3 июля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Во дворе одного из домовладений в ингушском городе Малгобек взорвалась граната. Происшествие произошло в ночь на 2 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. Во время взрыва никто не пострадал.

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Гранату забросил во двор неизвестный, который, по предварительным данным, передвигался на автомобиле «ВАЗ-2114». В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника и его задержанию.

В доме, во дворе которого произошел взрыв, проживают родители уничтоженного более двух месяцев назад участника незаконного вооруженного формирования Магомеда Бекбузарова. В правоохранительных органах одной из версий случившегося рассматривают месть родным боевика за убийства, совершенные членами малгобекской банды, в которую входил Бекбузаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 апреля на улице Промышленной в Малгобеке было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Неизвестные обстреляли из автоматов автомобиль патрульного наряда ДПС, в котором находились двое полицейских, и скрылись с места происшествия. Оба сотрудника полиции, получившие ранения, скончались.

В розыск по подозрению в совершении нападения были объявлены четверо человек, в том числе и 29-летний житель Малгобека Магомед Бекбузаров, уроженец села Средние Ачалуки. 12 мая он и еще один член НВФ обстреляли пост ДПС в ингушском городе Малгобеке и были нейтрализованы.

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