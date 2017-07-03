Венеция, Италия, 3 июля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В воскресенье, 2 июля, в историческом центре Венеции тысячи жителей вышли на протест. Новость сообщает информационный канал TG 24. Венецианцы оккупировали улицы и мосты в знак протеста увеличивающихся цен на жилье, отсутствия необходимых магазинов, которые заменили сувенирные лавочки, транзита больших круизных лайнеров в лагуне, а также самой главной причины всех бед — туризма кратковременного пребывания, который не «генерирует доход, но производит расходы, такие, как уборка тонн мусора от обедов, съеденных туристами на улице».

Туристы. Венеция

В своих лозунгах жители цитировали не только администрацию города, но и в ЮНЕСКО, предавшего ожидания жителей, предоставив еще два года срока администрации для решения проблем.

«Мы не хотим, чтобы наш город превращался в ВенецияЛэнд», — заявили жители.

Венецию, архитектурный комплекс который внесен в список наследия ЮНЕСКО, все чаще покидает коренное население, которое не выдерживает засилья туристов. Ежегодно на мостах и улочках Венеции прогуливаются около 30 млн туристов. Администрации города рассматривает два варианта сокращения количества посетителей: введение туристического налога и процентной нормы приёма иностранцев. Идея налога или, скорее, персонального вклада в развитие города оказала бы помощь Венеции, а ограничение количества приезжих помогло бы регулировать их поток.