Гамбург, Германия, 3 июля, 2017, 08:55 — ИА Регнум. В Гамбурге 7—8 июля пройдет саммит «Большой двадцатки», на котором будут обсуждаться мировая торговля, защита окружающей среды, международные вызовы, ситуация в Африке и другие темы, пишет 2 июля информационное агентство Heute.

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Для Германии, как для страны-организатора саммита важно, во-первых, чтобы не повторилась ситуация саммита G7, когда из-за позиции президента США Дональда Трампа по вопросу выполнения требований Парижских соглашений «не удалась вся встреча», пишет издание.

Во-вторых, Берлин опасается, что американская делегация воспользуется шансом «обличить плохую Германию в нечестной торговле и в торговом профиците».

Как сообщало ИА REGNUM, Германия неоднократно подвергалась обвинениям со стороны президента США Дональда Трампа за ее избыточные финансовые накопления, которые при норме в 4% от ВВП составляют 8%.

Экономисты объясняют: избыточные накопления и вследствие — профицит торгового баланса происходят тогда, когда страна тратит меньше, чем зарабатывает, поэтому у нее появляются избыточные сбережения.

Вашингтон считает, что это может тормозить рост мировой экономики.

В-третьих, немцы опасаются хаоса в связи с планируемыми массовыми демонстрациями в Гамбурге, где будут проходить все мероприятия саммита. Ожидается, что город наполнят до 150 тыс. демонстрантов с разных стран, в том числе восемь тыс. экстремистов.

Москва, в свою очередь, находится в ожидании встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщают иностранные СМИ, Россия не предлагает «темы для размышлений», она полностью полагается на организатора саммита Германию.

Это подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров, сказав, что той повестки дня, которую предложила немецкая сторона, довольно.

Для африканских стран наиболее важную значимость играют три темы: изменение климата, борьба с терроризмом и экономическое развитие.

Африке нужны образование и рабочие места. Страны G20 уже запустили инициативу «Compact with Africa», в которой речь идет об огромной финансовой помощи взамен на борьбу с коррупцией и проведение реформ со стороны правительств африканских стран.

Однако критики отмечают, что просто финансовая помощь опять заведет африканские страны в тупик. Согласно их мнению, в этих странах следует развивать частный сектор, вливать инвестиции в предприятия и нанимать местных рабочих, чтобы повышать не только экономическое, но и социальное положение.

Для Пекина важно показать свою приверженность к выполнению обещаний, взятых на себя в рамках Парижских соглашений в 2015 году. В данном случае, на фоне объявивших о выходе из соглашения США, Китай выглядит «уверенным и успешным», добавляет издание.