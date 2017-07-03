Москва, 3 июля, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Нефть 3 июля подорожала в два этапа. На первом этапе, цена выросла на 1,5%, на втором — на 1,8%. В Азии спрос на нефтяные фьючерсы вырос после выхода положительной статистики из Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Июньские индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая оказались выше майских значений и ожиданий.

lalabell68 Нефть

На американской сессии котировки подскочил в ответ на снижение нефтяных буровых установок за последние 23 недели. Отчет компании Baker Hughes показал, что с 24 по 30 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось на 2 ед., до 756 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 1 ед., до 184 штук.

За июнь нефть сорта Brent подешевела 4,19%, II квартал — на 8,87%, с начала года — 16,9%.

3 июля в Азии нефть торгуется в плюсе. За Brent дают $48,91 за баррель. Покупателям осталось пройти уровень $49,50, чтобы восстановление цен ускорилось до $50,70.

Цель на сегодня $49,50. При закрытии торгов выше $49,50 медвежьи настроения сменятся на бычьи. Продавцы начнут закрывать короткие позиции, чем усилят бычий импульс.

Напомним, 30 июня торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,28%, до $47,92 за баррель, WTI — на 2,9%, до $46,04 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ поднялась на 1,19% и составила $45,03 за баррель.

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