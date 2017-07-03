Москва, 3 июля, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Отношения России и США не стали хуже при новом президенте США Дональде Трампе, однако «выправляются» они с огромным трудом, заявил в интервью газете «Известия» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Twitter.comrealDonaldTrump Дональд Трамп

«Я бы не сказал, что отношения оказались в ещё большем кризисе, чем они были на момент ухода администрации Барака Обамы», — сказал Рябков.

Он пояснил, что «по большому счёту», нужной динамики улучшения добиться не удалось. По его мнению, ограничить «возможности для манёвра» администрации Трампа в направлении России пытаются силы в самих США.

«Есть очень серьезные и влиятельные круги, которые до сих пор не могут смириться с победой Дональда Трампа на выборах и используют вопрос об отношениях с Москвой для внутриполитической борьбы», — сказал Рябков.

Напомним, теоретически личная встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может состояться на полях предстоящего в июле саммита G20 в Гамбурге.

При этом, агентство Associated Press написало, что Дональд Трамп в рамках саммита «Большой двадцатки» рассчитывает на полноформатную встречу с Владимиром Путиным.

В середине июня Сенат Конгресса США принял решение ужесточить антироссийские санкции. Был предложен соответствующий законопроект, сокращающий максимальный срок финансирования финансовых учреждений России, внесенных в санкционные списки. Теперь он не превысит две недели.