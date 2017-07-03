Берлин, 3 июля, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп — не поклонник многосторонних мероприятий, особенно после саммита G7, когда переговоры по защите климата зашли в тупик, пишет 3 июля Die Tagesschau.

Turner.com G20

«Если бы не встреча с Владимиром Путиным, то саммит G20 оказался бы обычной рутиной для Трампа», — отмечает Чарльз Капчан, профессор международных отношений Джорджтаунского университета, советник по внешней политике Барака Обамы на саммите G20 в 2016 году.

В интервью изданию он подчеркивает, что настолько изолированную позицию на саммитах G20 США еще не занимали.

«Не исключено, что в Гамбурге США будут в роли аутсайдеров, а Трамп будет одиноким и в плохом настроении, как это было на недавних саммитах НАТО и G7», — добавляет Капчан.

Профессор указывает на то, что важнейшим событием для американской прессы станет встреча Трампа и Путина.

«Трамп определенно испытывает какое-то душевное родство к Путину, но это не означает, что они будут за руку ходить по полям саммита, — говорит он. — Им предстоит обсудить много серьезных вопросов: кризис на Украине, сирийский конфликт и многое другое».

Помимо этого президенту России врядли понравится визит Трампа в Польшу перед началом саммита, добавляет издание.

Напомним, саммит G20 пройдет в Гамбурге 7—8 июля 2017 года.