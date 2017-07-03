Москва, 3 июля, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Стратегически Россия не рассматривает Украину, как партнера, поэтому все свои проекты осуществляет в обход этой территории, что крайне раздражает нынешнюю украинскую власть, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Most.life Монтаж пролетов моста через Керченский пролив

По мнению политолога, все текущие проекты России направлены на обход территории Украины.

«Если бы у нас не было стратегии, мы бы не строили Крымский мост, мы бы не строили «Северный поток-2»… Просто сделайте вывод, зачем мы вгрохиваем миллиарды иностранной валюты в это строительство. Это означает ровно одно: Украины, как партнера, пространства транзита, коммуникаций, не существует в наших стратегических планах… все же очевидно. И никто не собирается идти ни в какой Киев, никто не собирается эту язву стрептоцидом посыпать, и так далее», — заявил Куликов.

По его словам, Россия видит партнера в ДНР и ЛНР, которым она готова всячески помогать, исполняя свое обязательство их не сдавать.

«И республики, мы как обещали не сдать, так и не сдадим… Построят железнодорожные пути, построят водовод, сколько бы это не стоило, вместе с Россией построят. А что Украина будет делать при этом?», — отметил эксперт, подытожив, что Украина давно вычеркнута Россией как субъект политических и экономических договоренностей, что, по его мнению, крайне раздражает Киев.

В эфире передачи обсуждалась тема текущей обстановки на Украине, а также перспективы развития ситуации на Донбассе.