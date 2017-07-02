При спасении тонущей девушки в Москве погиб житель Дагестана
Москва, 2 июля, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Москве погиб 26-летний житель Дагестана Рашид Салахбеков, который пытался спасти тонущую девушку. Об этом сообщает телеканал Life.ru.
Kavtoday.ru
Рашид Салахбеков
Трагедия произошла 29 июня в Серебряном бору.
«Он (Рашид Салахбеков) увидел тонущую девушку и бросился на помощь, — говорится в сообщении. — В 20 метрах от берега Рашид передал девушку подплывшему другу, а сам утонул».
Тело молодого человека нашли водолазы при проведении поисково-спасательных работ.
Другие подробности пока неизвестны.