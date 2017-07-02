Бразилиа, 2 июля, 2017, 14:35 — ИА Регнум. В Бразилии арестован Луис Карлос да Роча, считающийся одним из самых влиятельных наркобаронов в республике и всей Латинской Америке. Бразильские правоохранители объявили да Роча по прозвищу «Белая голова» (Cabeça Branca — Кабеса Бранка) в розыск еще 30 лет назад, но удача к ним пришла только вчера, отмечает испанская El País.

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Уходить от преследования федеральной полиции и вершить свой грязный бизнес наркобарону удавалось благодаря хорошо поставленной службе безопасности и предупредительной информации. Кроме того, да Роча, по меньшей мере один раз прибегал к пластической операции с целью сделать свое лицо неузнаваемым для правоохранителей.

«Однако, — отмечает издание, — полностью поменять черты лица он не мог, иначе бы его перестали узнавать и бояться свои, находящиеся под его контролем. А частичное изменение черт лица не принесло желаемого эффекта: полицейские с помощью компьютерных программ сравнения смогли определить, что человек, проходящий в их сводках и базе данных под именем Виктор Луис да Мораеш — одна и та же персона. На этом его и взяли».

По оценкам бразильских экспертов, приводимым изданием, состояние да Роча оценивается в $ 100 миллионов, а за совершенные преступления ему светит не менее 50 лет за решеткой.

Согласно данным полиции, группа, руководимая «Белой головой», контролировала «негостеприимные зоны джунглей в Боливии, Перу и Колумбии», где производились наркотики, присматривала за их транспортировкой и распространением на территории Бразилии и Парагвая. У преступной сети имелись контакты в бразильских портах для налаживания поставок кокаина в США и Европу. Из районов производства кокаин частными самолетами перевозился в бразильские штаты Пара и Мату-Гросу, откуда развозился грузовыми автомобилями с двойным дном по точкам дистрибуции, в том числе и в Сан Пулу, откуда экспортировался.

В ходе полицейской операции, названной Spectrum правоохранителями наложен арест на недвижимое и движимое имущество, предположительно принадлежащее да Роча, стоимостью около $ 10 млн.

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