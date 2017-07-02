Москва, 2 июля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Онлайн-презентация состоялась второго июля в 12:00, а живое выступление артистов пройдет на стадионе во время закрытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге в 19:15.

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

«Я чувствовал, что песней мы не только поддерживаем тех людей, которые любят, беспокоятся и переживают за судьбу нашего футбола, но и в принципе всех, кто работает в команде и добивается успеха путем совместного командного труда», — пояснил DJ Smash.

«Песня вдохновляет, сплачивает, объединяет, она проходит под девизом — только вперед!», — рассказала Полина Гагарина.

«Тема спорта и командной игры мне особенно близка потому, что в моём детстве папа всегда брал меня с собой на матчи и учил тому, что успех это всегда результат командной работы!», — добавил Егор Крид.

Российские социальные сети активно поддерживают Кубок Конфедераций специальными акциями. Так, в «Одноклассниках» выбирали стримеров турнира в проекте WelcomeStreamer2018, которые в итоге сняли более 1500 видеороликов о подготовке соревнований. В общей сложности эти видео собрали более 6,5 миллионов просмотров.

У пользователей «ВКонтакте» есть возможность следить за турниром через соцсеть. В новостной ленте доступна специальная вкладка с новостями о матчах. Только в первые дни её просмотрели более 15 миллионов раз, а хештег #кк2017попал в самые обсуждаемые темы «ВКонтакте».

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