Москва, 2 июля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. О своей благодарности организаторам и болельщикам Кубка Конфедераций капитан сборной Германии по футболу Юлиан Дакслер сообщил в открытом письме, опубликованном на официальном сайте немецкого футбольного союза.

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

«Дорогие российские фанаты футбола! Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность», — отмечается в обращении.

Юлиан Дракслер особо отметил отличную организацию турнира и наличие большого числа помощников. Футболист признался, что везде чувствовал себя в безопасности, и отметил, что игроки его команды отлично провели время с российскими болельщиками.

«Считается, что Кубок Конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира. После трех недель мы можем сказать: Россия с блеском прошла это испытание», — заявил Юлиан Дракслер, добавив, что с нетерпением ждет возвращения в страну летом 2018 года, когда пройдет чемпионат мира по футболу.

Напомним, воскресенье, 2 июня — завершающий день Кубка Конфедераций.

Матч за третье место в Кубке конфедераций между сборными Португалии и Мексики состоится в тот же день в Москве в 15:00, а в 21:00 на Крестовском острове Северной столицы встретятся сборные Германии и Чили.

Перед матчем в Петербурге пройдет официальная церемония закрытия турнира. Она начнется в 19:15. Ожидается, что перед зрителями выступят Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash.

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