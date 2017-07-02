Москва, 2 июля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Центр погоды «Фобос» считает, что в Центральной России в 2017 году жаркого лета не будет: ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом сегодня, 2 июля, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИА REGNUM Прохладное лето

По словам специалиста, в результате активной циклонической деятельности Центральную Россию почти каждый день будут поливать дожди различной интенсивности. Температура воздуха будет ниже нормы: ночью в среднем +8−13 градусов, днем +16−21. Во второй и третьей декаде июля возможны отдельные всплески тепла, но они будут кратковременными.

«И вообще есть подозрение, что лето 2017 года в целом получится довольно скомканным», — сказал Тишковец.

Купальный сезон в Центральной России вряд ли получится открыть, так как при таких температурах вода в реках и озерах не будет прогреваться до комфортной температуры.