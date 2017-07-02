Санкт-Петербург, 2 июля, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Полуторагодовалый кот Ахилл из Эрмитажа в Санкт-Петербурге сделал прогноз на финал Кубка Конфедераций. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает НТВ.

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Ахилл стал своеобразным оракулом петербургской части Кубка Конфедераций. В своём прогнозе на финал турнира Ахилл предсказывает победу сборной Германии.

Предсказание выглядело следующим образом. Перед котом поставили два картонных домика с кормом. Кот выбрал тот домик, рядом с которым стоял флаг Германии.

Ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева напомнила, что ранее Ахилл сделал два точных прогноза. Так, кот предсказал победу сборной России над Новой Зеландией, а также успех португальцев в матче с новозеландцами.

Однако Ахилл ошибся с прогнозом на матч Австралия — Камерун. Ахилл предрек победу австралийцам, но матч завершился вничью.

Впрочем, в Эрмитаже полагают, что предсказание просто было истолковано неправильно.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоится финал Кубка Конфедераций. Трофей турнира разыграют сборные Германии и Чили.