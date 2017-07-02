Санкт-Петербург, 2 июля, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Чемпионат по футболу для дружбы состоялся в рамках пятого сезона детской международной социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» в Санкт-Петербурге. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 июля, в пресс-службе компании, чемпионат объединил под своим флагом юных футболистов — послов программы из 64 стран.

Карина Саввина ИА REGNUM На футбольном «чемпионате дружбы»

С 27 июня по 29 июня юные футболисты находились в Лагере Дружбы. 1 июля сборные команды встретились на футбольном поле. Перед началом футбольных баталий под лозунгом приверженности важнейшим человеческим ценностям главный тренер сборной Санкт-Петербурга по регби на колясках Владимир Бусыгин провел жеребьевку. «Подобный чемпионат великолепная возможность для детей показать свою преданность важнейшим человеческим ценностям и изменить взгляд на мир у взрослых людей», — отметил Бусыгин.

Кульминацией соревновательной части пятого сезона Международной социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» стала уникальная церемония награждения участников финала. Капитаны команд наградили друг друга медалями, грамотами и специальными призами от Российского Футбольного Союза.

Юные футболисты, не принимавшие участие в финальной игре, провели ряд дружеских встреч в поддержку ценностей программы «Футбол для дружбы». Поболеть за юных спортсменов пришли более тысячи человек, среди которых известные футболисты, в том числе один из лучших бомбардиров в истории сборной России по футболу Александр Кержаков и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство — ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.