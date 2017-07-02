Лондон, 2 июля, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании готовит законопроект о расчетах с Евросоюзом за выход страны из этого альянса. По данным The Independent, документ может быть представлен в парламент Соединенного Королевства в сентябре 2017 года. По сведениям издания, экономисты, работающие по заданию Терезы Мэй, в конце концов должны выйти на цифру £87 млрд. Именно столько, согласно источникам в правительстве, Лондон готов выплатить Брюсселю в качестве отступных.

DonkeyHotey Тереза Мэй

Издание не комментирует сумму, однако напоминает, что в свое время министр по Брекситу Дэвид Дэвис заявил, что «и 1 миллиард — слишком большая сумма выплаты». По мнению корреспондента газеты Йона Шармана, «бизнесменам страны не нравится, что стране придется платить и они призывают Мэй быть твердой в отстаивании экономических выгод Британии».

«Есть и другая информация, — отмечает журналист. — Некоторые лица в правительстве утверждают, что просочившиеся данные о 87 миллиардах не имеют отношения к переговорам с Брюсселем, но не говорят, о чем же в таком случае идет речь».

Другое британское издание, The Telegraph, утверждает, не называя источники информации, что «в случае, если готовящийся проект Терезы Мэй не будет в сентябре поддержан, она может уйти в отставку».

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