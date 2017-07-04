Белокуриха, Алтайский край, 5 июля, 2017, 02:07 — ИА Регнум. Сообщение о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях обсуждает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова с представителями власти и общественности.

Светлана Шаповалова Дорога в Горный Чарыш (Алтайский край) каменистая, петляет между горами

Подчеркивается, что средства от курортного сбора направляются на развитие территорий, при этом председатель Алтайского краевого заксобрания Александр Романенко уверен, что перечислять сбор в бюджет субъекта РФ должен не турист, а тот, кто принимает его. Сбор не должен отпугивать туристов, не должен значительно влиять на цену поездки, и его сумма должна удовлетворять обе стороны. Еще в сентябре прошлого года дирекция санаториев Белокурихи озвучила эту сумму — максимум 30 рублей в день. Удорожание путевки на 300 рублей за 10 дней не станет большим обременением, но принесет десятки миллионов региону, в котором, по итогам 2016 года, турпоток составил 230 000 человек.

Доходы от курортного сбора помогут улучшить инфраструктуру, повысить уровень сервиса, на эти деньги, по мнению главы региона Александра Карлина, можно содержать и построить дороги, пешеходные дорожки, уличное освещение, обустройство достопримечательной.

Энтузиазма властей не разделяет член Общественной палаты Алтайского края Сергей Поспелов, считающий, что данная мера вызовет только раздражение от поборов. Ему вторят и туристы, скептически относящиеся к подобной идее, способной, по их мнению, ограничить свободу передвижения.

Читайте подробности в статье: Курортный «сыр-сбор»: Алтайский край постарается не отпугнуть туристов

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