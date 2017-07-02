Санкт-Петербург, 3 июня, 2004, 14:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге будет продолжена оперативно-профилактическая операция "Табор" по выявлению и задержанию лиц цыганской национальности, совершающих преступления в центральных районах города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня в Смольном на заседании, посвященном проблемам безопасности иностранцев в Санкт-Петербурге, заявил представитель криминальной милиции ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Станченко. По его словам, результаты проведенной операции "неудовлетворительны", поэтому операция будет продолжена.

А. Станченко сообщил, что преступления в отношении иностранных граждан составляют 3-6% (около 500 преступлений) от общего количества правонарушений в год. В тот же период сами иностранные граждане совершают от 1700 до 2000 преступлений. А. Станченко подчеркнул, что иностранные граждане из "дальнего зарубежья", как правило, являются законопослушными. Основное беспокойство у петербургских милиционеров вызывают прибывающие в Санкт-Петербург жители стран СНГ - граждане Азербайджана, Украины и Молдовы.