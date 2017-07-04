Бишкек, 4 июля, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Депутаты в большинстве своем избегают резких оценок, указывая на то, что решение об отправке военных принималось бы ими лишь при условии признания необходимости подобной миссии руководством страны. Уже более резко высказался бывший зампред Госкомитета нацбезопасности Киргизии, назвавший подобную акцию нецелесообразной и чрезмерно затратной, ведущей, к тому же, к росту террористической угрозы в Киргизии (хотя военные и получили бы новый опыт).

Армия Кыргызстана

Оппозиция выступила четко против данной идеи, а вот среди пользователей соцсетей мнения разделились. Одни киргизстанцы считают, что отправить военных на борьбу с терроризмом — было бы правильно, потому что военные обретут опыт, полезный для противодействия той же угрозе уже в родной стране. Другие отказываются рисковать жизнями свои солдат и вписываться в чужую войну. Наконец, третья точка зрения тоже имеет право на существование: она сводится к тому, что хорошо если ради такой миссии ОДКБ полностью оснастит киргизских военных, а они никуда не поедут.

Подробно о реакции Киргизии на распространенную прессой информацию о предложении РФ отправить в Сирию киргизских солдат читайте здесь: «Ничего не слышали» — Киргизия реагирует на идею отправки солдат в Сирию

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