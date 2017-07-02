Новосибирск, 2 июля, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В Новосибирске из-за прорыва городской ливневой канализации и обрушившегося потока грязи на железнодорожное полотно произошёл сход локомотива в пассажирском поезде №602 Бийск — Новосибирск. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

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Авария произошла на 4-м километре перегона Новосибирск — Южный — Новосибирск — Главный в 1:28. В поезде находились более 400 пассажиров. В результате происшествия никто из них не пострадал.

Из-за аварии был задержан один пригородный электропоезд.