Вена, 2 июля, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Австрийское общество несправедливо относится к мигрантам. Этого утверждения оказалось достаточно почти 30 лет проживающему в Австрии выходцу из Туниса для убийства пожилой супружеской пары, сообщают 2 июля «Вести» со ссылкой на источник в австрийских правоохранительных органах.

Pixabay.com Убийство

Преступление произошло в австрийском городе Линц. Переселенец из Туниса, проживающий на территории Австрии с 1989 года, убил двух пожилых австрийцев, после чего сдался властям.

На допросе в полицейском участке, 54-летний подозреваемый сообщил, что планировал преступление заранее. В течение ряда лет он доставлял семейной паре продукты из магазина своей жены, а 30 июня, войдя в дом, сначала задушил 85-летнюю женщину, а потом с помощью палки и ножа покончил с ее 87-летним супругом.

Комментируя причины преступления, мигрант отметил, что австрийское общество несправедливо относится к мигрантам. Это утверждение мужчина в полной мере испытал на себе, и поэтому решил отомстить ультраправым политикам из Австрийской партии свободы. Жертвы мигранта, по его предположениям, состояли именно в этой политической партии.

Жестокое преступление прокомментировал канцлер Австрии Кристиан Кенр. По его словам, подобные преступления требуют самого жесткого осуждения, поскольку подрывают само доверие человека к обществу.

«Когда людей, как это произошло в Линце, убивают из-за их настоящей или предполагаемой близости к какой-либо партии, всем надо выступить против подобных проявлений», — отметил Керн.

Ультраправая Австрийская партия свободы была создана еще в 1949 году. В настоящее время ее представители занимают 34 из 183 мест в Национальрате (нижней палате парламента страны), четверо депутатов входят в состав Бундесрата (верхняя палата парламента, 62 места всего). Кроме того, четыре представителя представляют партию в Европарламенте. Партия стоит на позициях национализма и евроскептицизма, выступая за жесткое ограничение миграции.