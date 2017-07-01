Москва, 2 июля, 2017, 01:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в статьи о продолжительности рабочего дня для несовершеннолетних трудового кодекса РФ. Соответствующий документ был опубликован 1 июля на официальном портале правовой информации.

Софья Низова. Люби труд. 1954

Законопроект, вносящий изменения в статьи 63, 92 и 94 трудового кодекса, был принят Госдумой 21 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня 2017 года.

В статью 63 кодекса, регламентирующую возраст, с которого допускается заключение трудового договора, внесены изменения, согласно которым легкий труд несовершеннолетнего, достигшего 15 и 14 лет не только не должен причинять вреда здоровью, но и не наносить ущерба освоению образовательной программы.

Изменения коснулись и статьи 92 о сокращенной продолжительности рабочего времени. Новая редакция закона уточняет, что половинная продолжительность рабочей смены для лиц не достигших 18 лет распространяется на получающих общее или среднее профессиональное образование и совмещающий обучение с работой в течение учебного года.

Кроме того, поправки в статью 94 «Продолжительность ежедневной работы (смены)», подразумевают ограничение рабочей смены несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет до четырех часов.

Нормы, касающиеся продолжительности рабочей смены остальных возрастных групп, остались неизменными. Для несовершеннолетних в возрасте от 15 до 16 и от 16 до 18 они составляют пять и семь часов соответственно, а в случае если обучающийся работает в учебное время, а не на каникулах, длина рабочего дня в соответствующих возрастных группах сокращается до 2,5 и четырех часов.