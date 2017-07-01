Санкт-Петербург, 2 июля, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Футбольные чемпионы мира и Южной Америки поспорят за обладание Кубком конфедераций FIFA в городе на Неве. Финальный матч турнира между сборными Германии и Чили начнется в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Чаша стадиона «Санкт-Петербург»

Матч за третье место в Кубке конфедераций между сборными Португалии и Мексики состоится в тот же день в Москве в 15:00.

Перед матчем в Петербурге пройдет официальная церемония закрытия турнира. Она начнется в 19:15. Ожидается, что перед зрителями выступят Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash.

Доступ на стадион «Санкт-Петербург» для зрителей будет открыт уже в 17:00. Болельщикам предлагают приехать на Крестовский остров пораньше, чтобы не оказаться в больших очередях к досмотровой зоне. Как обещают организаторы, на стадионе и прилегающей территории до начала матча будут доступны различные развлекательные сервисы, магазины фирменной продукции и точки питания.

Читайте также: Социологи узнали, сколько жителей РФ ждут финала КК-2017

Для подвоза зрителей к стадиону «Санкт-Петербург» уже с 16:00 будут работать бесплатные автобусы-шаттлы:

S2 «Пл. Восстания» — автостанция «Крестовский остров»;

S3 «ст.метро «Петроградская» — автостанция «Крестовский остров»;

S4 «ст.метро «Выборгская» — автостанция «Крестовский остров»;

S6 «ст. метро «Чкаловская» — Спортивная ул.»;

S10 «Аэропорт «Пулково» — пересечение Северной дороги и ул. Рюхиной.

«Автобусы маршрута S1 «Аэропорт «Пулково» — пл. Восстания» вновь будут курсировать в круглосуточном режиме c 05:00 2 июля до 05:00 3 июля», — отметили в «Пассажиравтотрансе» Санкт-Петербурга.

Не должно возникнуть проблем и с тем, как добраться до дома или отеля после окончания финального матча. Для удобства болельщиков в ночь со 2 на 3 июля Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва.

Кроме того, до 04:00 3 июля будут ходить и городские автобусы №№ 2, 13, 21, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115а, 123, 127, 137, 145, 153, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200, 210, 326 и 397.

Финальную встречу Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге рассудит сербский рефери Милорад Мажич. Ему помогут сербы Милован Ристич и Далибор Джурджевич, словенцы Дамир Скомина и Юре Папротник, француз Клеман Турпен и португалец Артур Диаш.