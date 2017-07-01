Луганск, 1 июля, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Боевики наемного подразделения «Азов» создали на подконтрольной Киеву части ЛНР разветвленную преступную сеть, специализирующуюся на угонах автомобилей и квартирных кражах. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

Wanderer777 Украинские боевики в Мариуполе

«На горячую линию МВД ЛНР позвонил гражданин К., житель Лисичанска. Мужчина рассказал, что ранее имел судимость за серию угонов автомобилей. 2 июня к нему домой приехали четверо боевиков «Азова» и предложили «поработать» на них: они указывают, какой и где автомобиль им нужен, а он угоняет его и доставляет в условленное место. За каждую машину «азовцы» готовы платить по 500 долларов США. Мужчина отказался от предложения, заявив, что завязал и хочет строить нормальную жизнь. Боевики настойчиво предложили подумать, пообещав в противном случае «организовать проблемы». На раздумья заявителю дали сутки, однако ждать мужчина не стал и срочно выехал на территорию ЛНР», — отметили в полиции республики.

Читайте также: Родителей защитников Донбасса избивают сотрудники СБУ

«В нацбатах очень много уголовников со связями, поэтому найти исполнителей преступлений не составляет труда. Речь идет о разветвленной организации, поделенной на своеобразные «цеха». Одни угоняют машины, другие — перебивают на них номера агрегатов, третьи — по наводке боевиков орудуют в брошенных богатых квартирах, отдавая «Азову» львиную часть добычи. Об этом известно и в Северодонецке, и в Краматорске, и в Киеве. Но решать проблему там не хотят» боятся», — резюмировал источник МВД ЛНР в так называемом «ГУНП (государственном управлении национальной полиции) Украины в Луганской области».

Кроме того, в Центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР стало известно, что министерство обороны Украины планирует создать в составе Вооруженных сил «Иностранный легион» для выполнения особых задач.

«На горячую линию МВД ЛНР позвонил житель Киева, сотрудник министерства обороны Украины. В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей офицер рассказал о планах МОУ создать на базе 25-го нацбатальона «Киевская Русь» отдельное подразделение ВСУ, состоящее из иностранцев — «Иностранный легион». Штат «легиона» планируется в 150 человек. По окладам и доплатам новое подразделение уравняют с однотипными должностями в ВСУ», — проинформировали в полиции ЛНР.

Читайте также: «Украина активизирует полноценную войну в Донбассе»

Основу боевого подразделения составят грузинские наемники, имеющие большой опыт участия в различных войнах.

«Желающих служить после отбора будут направлять в тренировочный лагерь, где с ними будут заниматься военной подготовкой по стандартам НАТО. В качестве инструкторов планируется использовать бывших грузинских военных — членов действующего подразделения ВСУ «Грузинский национальный легион». ГНЛ в настоящее время дислоцируется во временно оккупированном ВСУ селе Троицкое Попаснянского района, личный состав — 40 граждан Грузии, заместитель командира — Зураб Чихелидзе. В итоге должно получиться подразделение, способное выполнять сложные боевые задачи в различных условиях местности, действуя как механизированная рота, так и рота спецназа», — подытожили в правоохранительном ведомстве республики.