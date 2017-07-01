Санкт-Петербург, 1 июля, 2017, 18:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончался 68-летний художник Владимир Светозаров. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

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"С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скончался наш товарищ, замечательный художник Владимир Светозаров, — говорится в сообщении. — О таких людях говорят, что он был художником от Бога».

Отмечается, что Светозаров получил известноть за свои работы над фильмами «Пацаны», «Собачье сердце», «Кукушка», «Объяснение в любви», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и многих других.

«В его фильмографии не найти проходных работ, — говорится в сообщении. — Каждый фильм — событие, целая эпоха в отечественном кинематографе».

О причинах смерти художника пока не сообщается.