Санкт-Петербург, 1 июля, 2017, 18:26 — ИА Регнум. В Петербурге завершился Международный чемпионат по Футболу для дружбы, в котором приняли участие дети из 64-х стран. В финале в ожесточенной борьбе Оранжевая команда победила Фиолетовую со счетом 4:3, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Победители соревнований — Оранжевая команда

В Северной столице проходит пятый сезон международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», которая к 2017 году серьезно расширила свою географию. Количество стран-участниц увеличилось в два раза — с 32-х до 64-х: в Россию прилетели мальчики и девочки 12−14 лет из Африки, Северной и Южной Америки, стран Евразии.

Впервые игроков с помощью жребия распределили в восемь интернациональных сборных — Сборных Дружбы — по восемь человек, каждый футболист представлял в команде свою страну.

1 июля на стадионе Nova Arena в Петербурге друг за другом прошли матчи четвертьфинала, полуфинала и финала. Команды — Оранжевая, Красная, Желтая, Белая, Голубая, Синяя, Фиолетовая и Зеленая — появлялись на поле под звуки заглавной темы из кинофильма «Рокки» — «Gonna Fly Now», их встречали аплодисменты прибывших с юными игроками родных и близких, болельщиков и талисманов — собаки Фредди, котенка Фриды и официального талисмана Кубка конфедераций FIFA 2017 волка Забиваки.

До финала турнира добрались «оранжевые» и «фиолетовые». Первая команда представляла Сингапур, Испанию, Боливию, Азербайджан, Болгарию, Аргентину, Чехию и Ливию с юным тренером из Словении, вторая — Турцию, Бразилию, Литву, Сирию, Латвию, Германию, Танзанию и Туркменистан с молодым тренером из Великобритании.

Участников поприветствовали вице-президент РФС Сергей Анохин, президент РФПЛ Сергей Прядкин, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и нападающий ФК «Зенит», посол Кубка конфедераций-2017 Александр Кержаков.

«Всё, что здесь сейчас происходит, это на самом деле чудо. Пусть кому-то не повезло, кто-то не попал в финал, но все ребята, кто сегодня играл — победители. Вы те, кто продвигает это замечательное действо в свои страны, объединяет их в своем лице во имя дружбы. Хочу вам всем сказать огромное спасибо», — сказал Кержаков.

Все матчи играли в два тайма по 10 минут. Уже на 4-й минуте первого тайма «оранжевые» вырвались вперед благодаря голу чеха Романа Хорака. На 8-й минуте ворота «фиолетовых» вновь подверглись массированной атаке, но два отличных сэйва, почти невозможных для его небольшого роста, продемонстрировал голкипер из Туркменистана Гурбанмухаммет Эсенов. На 10-й минуте, уже под завершение тайма, «фиолетовые» могли сравнять счёт — «оранжевые» сфолили и в сторону их ворот был назначен штрафной удар, но мяч отскочил от штанги.

Второй тайм «фиолетовые» начали с серии яростных атак, надеясь быстро отыграться, но на 14-й минуте мяч снова залетел в их ворота — судья зафиксировал автогол после неразберихи в штрафной. На 17-й минуте снова неудача: вратарь Эсенов получил травму, когда жестко принял мяч, спасая команду от разгромного счета. На поле поспешил сотрудник медицинской службы. Эсенова пришлось вывести за линию, где ему перебинтовали руку. Позднее медик подтвердил корреспонденту ИА REGNUM, что вратарь пострадал, но несерьезно. «До свадьбы заживет», — прокомментировал врач.

«Фиолетовые» вынужденно заменили голкипера, кроме того, после еще одной замены на поле вышла единственная девочка, пробившаяся в финал — литовка Виталия Исаева. Но команда тут же получила мяч в свои ворота. Счёт на табло стал уже 3:0, а победа — почти недостижимой, до конца матча оставалось три минуты.

«Фиолетовые» бросились в атаку, и их усилия окупились: ошибка вратаря «оранжевых» обеспечила счёт 3:1. Те тут же ответили еще одним голом — 4:1. Проигрывающие «фиолетовые» не сдавались, и вот уже бразилец Хуан Фернандес посылает мяч в ворота «оранжевых» почти через всё поле, сокращая разрыв до 4:2.

В стане уже казалось бы побеждающих «оранжевых» возникла неразбериха, двое товарищей по команде чуть не сцепились на поле. Воспользовавшись растерянностью соперников, «фиолетовые» снова забивают — немец Йохан Мюллер доводит счет до 4:3. За несколько секунд до финального свистка судья назначает угловой в ворота Оранжевой команды. Но, вопреки усилиям «фиолетовых», «оранжевые» отбивают атаку. И становятся победителями.

Капитаны команд-финалистов наградили составы команд друг друга, то есть, игроки получили серебряные и золотые медали за 2-е и 1-е место, соответственно, из рук капитана команды-соперника. Кубок победителям вручил Александр Кержаков.

Карина Саввина ИА REGNUM Кубок победителям вручал Александр Кержаков

«Это восхитительно! Нам всё нравится, просто потрясающе. Погода, конечно, оставляет желать лучшего, но сегодня хотя бы не было дождя. Завтра мы идем на финал Кубка конфедераций, и очень воодушевлены», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM мама футболиста из Барселоны, форварда «оранжевых» Поля Пуига.

2 июля все участники «Футбола для дружбы» — взрослые и дети, — обсудят вопросы продвижения ценностей программы вместе с известными футболистами, артистами, представителями международных СМИ и политиками из разных стран на площадке «Экспофорума».

Завершит сезон совместный поход на футбольный матч — дети увидят финал Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили с трибун арены «Санкт-Петербург».