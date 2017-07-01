Москва, 1 июля, 2017, 17:44 — ИА Регнум. С космодрома «Байконур» 14 июля на околоземную орбиту будут запущены сразу 12 космических аппаратов. Соответствующее распоряжение председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Медведева опубликовано сегодня на официальном сайте правительства.

Mil.ru Старт ракеты с Байконура

Сообщается, что в числе прочих аппаратов на околоземную орбиту будет запущен спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-В-ИК»

Известно, что «Канопус-В-ИК» уже доставлен на «Байконур». Его запуск с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 14 июля.

В пояснительной справке к распоряжению Медведева сказано, что в связи с тем, что при запуске «Канопус-В-ИК» есть техническая возможность запуска дополнительной полезной нагрузки, принято решение одновременно с ним запустить и несколько других космических аппаратов.

Также предусмотрено оказание услуг с привлечением сил и средств Министерства обороны России.

В распоряжении Медведева сказано, что Минобороны РФ разрешено использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2» (этап 1а) с разгонным блоком «Фрегат» космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-И».

Вместе с «Канопусом-В-И» будут запущены космические аппараты автоматической идентификации морских судов NorSat-l и NorSat-2 (Норвегия), космический аппарат дистанционного наблюдения за льдами в арктических водах WNISAT-1R (Япония), космические аппараты научного назначения TechnoSat и Flying Laptop (Германия), а также два космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «МКА-Н» (РФ).

Кроме того, будут произведены пуски полезных нагрузок дистанционного зондирования Земли Flock-2k и Corvus-ВС (США), полезной нагрузки научного назначения и автоматической идентификации морских судов Lemur+ (РФ, США) и полезной нагрузки технологического назначения Tyvak (США).