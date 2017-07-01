Латвия, 2 мая, 2015, 11:11 — ИА Регнум. Берзиньш считает, что граждане страны должны добросовестно работать

Президент Латвии Андрис Берзиньш выступил у памятника одному из своих предшественников Янису Чаксте в честь 95-летия созыва Конституционного собрания, сообщает портал Lsm.lv.

«Мы испытываем глубокий патриотизм в государственные праздники, но иногда забываем о том, что истинные смысл и суть патриотизма заключаются в добросовестно выполненной повседневной работе. Важно задать вопрос, в какой Латвии мы живем сейчас, и какой хотим оставить ее будущим поколениям», — сказал Берзиньш.

Берзиньш подчеркнул, что «в 1920 году все, кто выступал за независимость Латвии, объединились для строительства демократического, правового и справедливого государства». По его словам, «народ Латвии был убежден, что этой цели можно достичь на основе принципов демократии и с участием всех проживающих в стране национальностей».

«Поэтому, обращаясь к вам в это знаменательное для Латвии время и в знаменательном месте, могу пожелать, чтобы в наших политических кругах было больше людей, которые бы думали и поступали так же, как Янис Чаксте, чтобы мы никогда не забывали, какой ценой нам достались независимость и свобода Латвии», — сказал президент.

Конституционное собрание Латвии было избрано 17-18 апреля 1920 года в ходе всеобщих выборов. В голосовании могли участвовать все граждане страны старше двадцати одного года. Первое заседание Конституционного собрания состоялось 1 мая 1920 года, и его председателем был избран Янис Чаксте, который позже стал президентом Латвии. Одной из главных задач Конституционного собрания была разработка Конституции Латвии — эта работа длилась почти два года, до 1922 года. Конституционное собрание провело 213 заседаний, приняло 205 законов и завершило свою деятельность одновременно с созывом 1-го Сейма осенью 1922 года.