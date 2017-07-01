Луганск, 1 июля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Украинские власти приближаются к активизации полноценных боевых действий в Донбассе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного Совета ЛНР, об этом заявил полномочный представитель республики на Минских переговорах, заместитель председателя Народного совета Владислав Дейнего.

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«Украине сегодня, к сожалению, нужна достаточно активная война. Представители Украины движутся в эту сторону. Эти тревожные предпосылки явно проявляются у нас в республике — это очередные переброски вооружений на линию разграничения, подвоз боекомплектов, которые мы постоянно наблюдаем, и системные провокации на линии разграничения, в том числе, с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений», — отметил полпред ЛНР.Читайте также: В ДНР заявляют о переброске украинских танков в направлении Донецка

Киевские власти не просто не собираются отводить вооружение, а вопреки договоренностям в Минске активно наращивают активность и переброску артиллерии и бронетехники на различных участках фронта в ДНР и ЛНР.

«Ключевым в решении проблемы взаимных обстрелов является разведение сил и средств. Для того, чтобы обеспечить стабильное и полноценное соблюдение режима прекращения огня, подразделения необходимо отвести от линии разграничения, сделать симметричные шаги для того, чтобы стабилизировать обстановку. К сожалению, Украина к этому не готова», — подытожил Дейнего.

Кроме того, официальный представитель оборонного ведомства республики подполковник Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины готовят в период проведения саммита G20, запланированного на 7−8 июля в Германии, несколько вооруженных провокаций, призванных дискредитировать защитников Донбасса.Читайте также: Сейм Литвы разрешил отправлять на Украину литовских солдат

«В районе населенного пункта Светлодарское, в окрестностях бывшего совхоза имени Калинина, военнослужащими вооруженных сил Украины проводится негласное информирование местного населения о необходимости освобождения жилья и убытия в безопасные тыловые районы в связи с вероятной активизацией боевых действий. По нашей оценке, на указанном участке фронта силы АТО намерены осуществить провокации в виде обстрелов и боестолкновений в период проведения саммита G20, запланированного на 7−8 июля в городе Гамбург, Германия, в целях дискредитации Народной милиции ЛНР», — заявил Марочко.