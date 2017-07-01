Мадрид, 1 июля, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Криштиану Роналду, одна из ярчайших звезд мирового футбола, не доиграв Кубок Конфедераций, занялся более важным делом — переоформлением завещания.

Дмитрий Садовников Криштиану Роналду

«Криштиану не хочет ничего доверять воле случая, — комментирует факт испанский информационно-аналитический портал El Economista. — Первое, что он сделал после того, как подержал на руках двух новых членов своей семьи, близнецов Еву и Матео — обсудил с нотариусом изменения в своем завещании».

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По информации издания, в настоящее время состояние футболиста оценивается в 250 миллионов евро, которые «когда он уйдет» должны быть распределены между всеми членами семейства.

В число наследников теперь включены не только старший сын Роналду — Криштиану-младший, (так же, как и близнецы, выношенный суррогатной матерью), но и мать футболиста Долоркс Авейру, и двое новорожденных, а также его братья и племянники, количество которых не уточняется.

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Портал не располагает сведениями о том, включена ли в завещание нынешняя герл-френд Роналду испанская модель Джиорджина Родригес, которая, согласно прессе пиренейского королевства, через четыре-пять месяцев должна принести нападающему «Реала» еще одного ребенка.