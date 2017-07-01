Мадрид, 1 июля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Если Евросоюз запретит программные продукты от Лаборатории Касперского, Россия примет ответные меры, сообщает испанский информационно-аналитический портал El Economista

Michael Movchin Лаборатория Касперского

«По мнению российского министра связи Николая Никифорова, использование иностранного программного обеспечения не обязательно влечет риск потери информации, ибо любая программа во всех государствах, согласных ее использовать, сначала сертифицируется, проходя проверку на наличие скрытых кодов, которые могли бы причинить ущерб компьютерам и сетям, — пишет СМИ. — В подтверждение своих слов российский специалист сообщил, что в РФ пользуются большим количеством IT продуктов американского производства».

Как утверждает издание, известно, что в случае принятия Европейским Сообществом о включении в пакет санкций ограничительные меры, направленные против российского софта, ответ Москвы будет адекватным, но пока нет сведений о том, каких именно продуктов это коснется.

Лаборатория Касперского распространила заявление, что не будет сотрудничать ни с каким правительством в кибершпионаже.

Чуть позднее на канале NBC News проявилась реакция ФБР, заявившей, что «эта российская компания уже давно представляет интерес для американских спецслужб», но никаких прямых свидетельств причастности команды Касперского к так называемому хакерскому вмешательству русских в президентские выборы в США не прозвучало.