Красноуральск, Свердловская область, 1 июля, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В Свердловской области нашли объявленных в розыск подростков 11-ти и 16-ти лет из Красноуральска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

AlainAudet Дети

«Ребята были разысканы сотрудниками уголовного розыска в одном из частных домов в 14:20 по местному времени (в 12:20 по мск). Они пояснили, что не нашли грибов в лесу и отправились к знакомым, а так как сотового телефона у них не было, то дети не смогли проинформировать отца. На данный момент они доставлены в участок, где будут опрошены в присутствии законного представителя. Также решается вопрос о помещении младшего из братьев в детский оздоровительный лагерь, где он будет находиться под постоянным присмотром взрослых. В отношении отца возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сообщил Валерий Горелых.

Он отметил, что в поиске участвовало порядка 160 человек из числа сотрудников полиции, спасателей и волонтёров, а также посоветовал родителям не отпускать детей одних в лес во избежание несчастных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с заявлением о пропаже детей обратился их отец. Он сообщил, что дети отправились 30 июня в лес за грибами и не вернулись. В тот же вечер отец с товарищем пытались самостоятельно разыскать подростков, но их поиски не дали результатов. И тогда утром 1 июля гражданин отправился за помощью в полицию.