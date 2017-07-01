Барселона, Испания, 1 июля, 2017, 12:34 — ИА Регнум. «Каталонская Ассоциация муниципалитетов за независимость проводит сегодня акт подтверждения идее сепаратизма, пишет испанская La Razón. — Президент ассоциации — мэр городка Виланова-и-ла-Желтру Неус Льоверас заявила, что «этот акт необходим для более плотного смыкания рядов индепендентистов и демонстрации тем самым максимальной поддержки правительства автономии».

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Корреспондент издания Тони Боланьо называет проводимое сепаратистски настроенными политиками мероприятие, на котором будет присутствовать и глава Каталонии Карлес Пучдемонт, «шагом отчаяния и и конфеткой, которая должна подсластить жизнь после горькой черной недели для движения за независимость, которое вдруг выяснило, что для проведения намеченного плебисцита у них нет даже урн для голосования.

С урнами на прошлой неделе действительно вышла накладка: в бюджете на 2017 год выделение средств на проведение референдума предусмотрено не было и потому из центра сепаратистов предупредили, что «всякие траты на проведение плебисцита и подготовки к нему будут считаться нецелевым расходованием средств, а значит нарушением закона». После чего сторонники независимости объявили, что «в качестве избирательных урн могут использовать картонные коробки», которые мадридские власти вряд ли признают соответствующими нормам избирательного законодательства.

«Картонные выборы» легитимными никто не признает, считает автор.

Журналист отмечает, что «часть участников Ассоциации муниципалитетов за независимость проявляют беспокойство. Многие руководители территориальных администраций боятся, что их отстранят от должности за действия, которые фактически незаконны. Мэры жалуются руководству автономии на свое подвешенное положение, однако перед населением продолжают выдерживать линию на независимость, диктуемую сверху».

Руководство сецессионистов в последние недели усилило давление на каталонских социалистов и подемистов (членов партии Podemos), возглавляющих большинство муниципальных образований и не настроенных очертя голову бросаться в битву за независимость. Красноречивый пример мэр Барселоны Ада Колау (Podemos) заявила, что пока у нее на столе «не появится пакет документов, убеждающий в том, что референдум имеет законные основания, решение об участии Барселоны в этом волеизъявлении принято не будет».

«Общее население Каталонии согласно данным последней переписи, составляет 7 508 106 человек. Из них 3,8 млн проживают в населенных пунктах, контролируемых социалистами и подемистами. 50% избирателей под контролем «осторожных» мэров, которые могут вообще (и на законных основаниях!) не допустить проведения референдума», — это крах идеи индепендентизма, — резюмирует Боланьос.

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