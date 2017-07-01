Москва, 1 июля, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Легендарный футболист Диего Марадона готов возглавить сборную России. Об этом 30 июня сообщает «Советский спорт».

Neogeolegend Диего Марадона

«Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы», — приводит издание слова Марадоны.

Лучший игрок чемпионата мира 1986 года прибыл в Москву по приглашению «Советского спорта» и общественного движения «Россия любит футбол». Он совершил прогулку по Москве, а также посетил стадион московского «Динамо» — ВТБ Арену Парк.

Напомним, 8 мая Диего Марадона стал главным тренером футбольного клуба Аль-Фуджайра из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее Марадона сообщил, что приедет в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, с которым обсудит предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года.