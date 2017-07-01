Вашингтон, 1 июля, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Американское издание New York Post выпустило сегодня, 1 июля, статью о президенте США Дональде Трампе, состоящую всего из трёх слов.

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Статья носит название «О твитах Трампа».

Она состоит всего из трёх слов:

«Остановись. Просто остановись».

Напомним, ещё со времён президентской гонки Трамп активно использует Twitter. Став президентом США, он продолжил использовать эту социальную сеть и регулярно публикует «твиты» по важным политическим вопросам.

Американское сатирическое вечернее телешоу The Daily Show решило даже открыть в Нью-Йорке библиотеку твитов президента Трампа.

Популярный твит Трампа с опечаткой «covfefe» помещен в золотую рамку.

Есть у Трампа и менее безобидные твиты. Недавно Трамп принял участие в шоу Morning Joe телеканала MSNB.

После шоу он опубликовал в Twitter оскорбительные высказывания в адрес ведущих шоу — Мики Бжезински и Джо Скарборо.

Первую Трамп назвал сумасшедшей, а второго — психопатом из-за того, что те якобы напрашивались к нему в гости на Новый год.