Москва, 1 июля, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании «ВИМ-авиа», летевший из Китая, в ноч на 1июля совершил аварийную посадку в московском аэропорту «Домодедово», передаёт Life.

Александр Маркин Перрон международного аэропорта Домодедово

Как сообщается, экипаж воздушного судна запросил разрешение на вынужденную посадку из-за неисправности правого двигателя.

На борту самолёта находились 328 пассажиров и одиннадцать членов экипажа. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня пассажирский Boeing 767−300 чартерной авиакомпании AzurAir, вылетевший из «Домодедово» на Кубу был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одной из систем автоматизации.

Пассажиры, направлявшиеся на курорт Варадеро, позднее были отправлены резервным бортом авиакомпании.