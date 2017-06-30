Сакраменто, США, 1 июля, 2017, 02:09 — ИА Регнум. По информации агентства, два человека, находившиеся на борту, получили ранения. Их успели вытащить из горящего самолёта, прежде чем он взорвался.

Jerry Gunner Самолет Beechcraft model 95

Сообщается, что при падении самолёт задел только один автомобиль. Водитель пикапа отделался лёгкими ушибами.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Напомним, 29 июня в результате крушения легкомоторного самолёта в горном районе штата Аризона погибли два человека.

Читайте также:

В Испании пассажирский самолёт столкнулся с автомобилем

В Китае задержан вылет самолёта со «счастливыми» монетками в двигателе