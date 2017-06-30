Донецк, 1 июля, 2017, 01:13 — ИА Регнум. «Наша разведка зафиксировала начало движения колонны танков ВСУ до батальона из района села Тоненькое (Ясиноватский район) в направлении посёлка Пески», — сказал представитель командования.

Ministry of Defense of Ukraine Украинские танки в АТО

По его словам, обстановка в районе становится напряжённой.

Ранее 30 июня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 185 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 850 реактивных, артиллерийских и танковых снарядов и мин.

Басурин уточнил, что под огнём оказались районы 27 населённых пунктов республики, в семи из которых повреждено и разрушено 32 домостроения. Кроме этого, в Докучаевске и его пригороде, а также в селе Васильевка вблизи Ясиноватой было повреждено газо-, водо‑ и электроснабжение.

Напомним, участники контактной группы по урегулированию конфликта на Украине 21 июня согласовали так называемое «хлебное перемирие» на линии соприкосновения в Донбассе на период сбора урожая. Договорённости вступили в силу с 24 июня и должны действовать до 31 августа.

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