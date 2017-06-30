Вильнюс, 30 июня, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Сейм Литвы предоставил правовое основание для отправления на Украину литовских военнослужащих для участия в военных учебных операциях, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 июня.

7th Army Training Command Литовские военные в ходе учений

За соответствующую поправку к постановлению Сейма «Об участии военных единиц Литовской Республики в международных операциях» проголосовали 103 члена Сейма, голосовавших против или воздержавшихся не было.

Согласно принятой поправке к постановлению, во втором полугодии 2017 года на Украину может быть отправлено до 60 литовских военных и гражданских лиц, служащих в системе обороны, для участия в военных учебных операциях, то есть для обучения вооруженных сил Украины.

Как ранее отмечал министр обороны Литвы Раймонас Кароблис, это предложение не создает предпосылки «для прямого участия литовских военных в боевых действиях». По его словам, таким образом, Литва реализовывала бы свои цели, то есть поддерживала бы евроатлантические стремления Украины, помогала бы воплощать в жизнь намеченные цели по приближению армии к стандартам НАТО, способствовала бы укреплению оборонительных способностей страны.

«Выполнялось бы обязательство НАТО — продолжать оказывать практическую поддержку и помощь Украине в вопросах реформ сектора безопасности и обороны, включая меры по укреплению сил Украины. (…) Предоставление статуса операции решило бы вопросы руководства это операции, управления, планирования операции, финансирования, предоставления информации, и таким образом была бы повышена активность процесса подготовки вооруженных сил Украины», — сказал министр обороны Литвы.

По его словам, раньше, пока не было такого статуса, Украине также оказывалась поддержка: «Постоянно 34−38 человек участвуют в подготовке инструкторов для украинских батальонов вместе с США, Канадой, Соединенным Королевством, Польшей».